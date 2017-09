Danset og sang for ny skole I strålende sol danset og sang elevene for nye Varden skole. – Vi føler oss kjempebra, var temaet på åpningsdagen forrige onsdag.

Skolen har hatt store utfordringer med inneklimaet og lærere og elever har de siste årene holdt til på ulike erstatningsskoler rundt om i bydelen. Nye Varden skole er dermed starten på en ny og bedre hverdag for skolens 340 elever og 50 ansatte. Det bar den offisielle åpningen forrige onsdag preg av.

– Nesten som en drøm

Ordfører Marte Mjøs Persen (Ap), skolebyråd Pål Hafstad Thorsen (Ap), tidligere elever, foreldre, besteforeldre, politi og de som har vært med på å planlegge og bygge Varden skole var alle samlet på skoleplassen for å feire. Elevene og Varden skoles musikkorps vartet opp med musikk og dans.

Madelen Larsen og Fie Kalleklev åpnet showet med sin versjon av James Browns klassiker «I Feel Good». Den setningen gikk også igjen på kakene som ble servert i gymsalen etterpå.

Skolebyråden takket både elever, foreldre og ansatte som har jobbet hardt for å gjøre det beste ut av en vanskelig situasjon.

– Dere har gjort det mulig å drive en god skole til tross for en utfordrende hverdag. Men nå står vi her og solen skinner og det er nesten som en drøm, sa Hafstad Thorsen i sin tale.

Blå slush og sjokoladekake

Rektor Bjørg Wangen fikk den symbolske nøkkelen til skolen av ordføreren, som også klippet snoren og dermed stod for den offiselle og formelle delen av åpningen.

– Nå har dere endelig kommet til den skolen dere fortjener. Jeg håper den nye skolen blir et naturlig samlingssted for nærmiljøet. Jeg tror dere vil ha det mye gøy fremover her, sa ordføreren.

Etter åpningsseremonien vanket det blå slush til barna og enorme mengder sjokoladekake til alle gjestene. Rektor Wangen tok med seg ordføreren på en omvisning på skolen.

– Det har blitt utrolig fint her. Både inne og ikke minst ute, med store og flotte utearealer. Jeg tror det er mange som har gledet seg til dette, sa hun etterpå.