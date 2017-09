Tunge tak for Lyderhorn Opp Lars Rogne (73) og Einar Skjerping (78) trosser vær, vind og vonde skuldre for at søndagens Lyderhorn Opp skal bli så bra som mulig.

– Bannade drittvær, sier Lars Rogne og legger en planke opp i ryggsekken.

73-åringen gjør seg klar for dagens første tur opp mot Lyderhorn. Sekken er fylt med materialer til gangbroen som skal lose deltakerne av motbakkeløpet Lyderhorn Opp trygt opp til mål kommende søndag.

Tunge tak

Sammen med Einar Skjerping (78) jobber han dugnad for Laksevåg Turn- og Idrettslags friidrettsgruppe. De to veteranene fikser løypetraseen for å få den i best mulig stand til søndagens løp. Og det er mye som må gjøres, uansett vær.

– Vi skulle nok brukt litt mer tid på å grave og grøfte. Ikke på gangbroen, sier Skjerping idet han tråkker nedi et gjørmehull på veien. Det blir noen turer opp og ned med materialer på ryggen i løpet av dagen.

Begge kjenner det litt i ryggen og skuldrene etter mandagens økt. Klok av skade har Rogne derfor tatt med seg en ryggsekk for å minske belastningen. Skjerping har valgt en annen løsning.

– Jeg har lagt en pute i en plastpose for å få litt støtte under planken. Materialene er våte, så de blir ikke akkurat lettere å bære når det regner, sier han.

– Trenger ikke frykte eldrebølgen

Målet for dagen er å få opp flest mulig planker, slik at de etter hvert kan begynne å fikse den nedsunkne gangbroen deltakerne skal over før de kommer til toppen. Den spreke duoen har jobbet dugnad for Lyderhorn Opp hvert år siden oppstarten i 2013. Før den tid var de med på å arrangere Kvarven Opp.

– Noen må jo gjøre jobben. Det kan like gjerne være oss. Vi kommer til å holde på med dette så lenge helsen tillater det. Som du ser er det ikke noen grunn til å frykte eldrebølgen, humrer de.

I 2016 var det rundt 500 deltakere. I år er målet å få enda flere.

– Vi er allerede oppe i et par hundre påmeldte, sier Rogne.