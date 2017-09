– Miljøvandalisme i Kanadaskogen Arild Helle fra Laksevåg reagerer kraftig på at noen har tagget på fjellveggen i Kanadaskogen.

Helle oppdaget kunstverket da han var på tur i Nipedalen og Kanadaskogen mandag.

– Jeg trodde først det var en madrass de hadde satt oppetter veggen. Det var flere turgåere som hadde stoppet opp for å se og som reagerte på at det var tagget der. Jeg har ikke noe imot gatekunst og grafitti, men dette er malplassert til tusen. Det passer ikke inn i et rekreasjonsområde som Kanadaskogen er. Miljøvandalisme kaller jeg dette, sier han til Sydvesten.

Den engasjerte laksevågbeboeren har undersøkt muligheten for å få det fjernet.

– Jeg regner med at de kan klare å fjerne det på et vis. Vedkommende som har gjort det bør også få vite at det ikke er greit, sier han.

Det er Bergen og Omland Friluftsråd som har ansvaret for vedlikeholdet av Kanadaskogen. Driftsleder Bjørn Nilsen sier til Sydvesten at det blir en prioriteringssak om det vil bli fjernet.

– Jeg er jo enig i at dette ikke er særlig fint og vi kommer nok til å prøve og spyle litt når vi kjører forbi der. Men det er så mye tagging overalt at vi er nødt til å prioritere. Forhåpentligvis tar naturen seg av dette, sier han.