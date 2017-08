Fra førstereisgutt til ung kaptein på dekk Maritime metaforer sitter løst hos Peter Chr. Frølich, men hans fremste arbeidsredskap når han selv skal ut på stormfullt politisk hav er en god kopp nytrukket kaffe.

Peter Christian Frølich fra Bønes vil fremdeles ikke ha fylt 30 på valgdagen, men har allerede lagt bak seg sin første fireårsperiode på Stortinget. I høst har han ledet Hordaland Høyre gjennom valgkampen som den yngste fylkeslagslederen i partiet per i dag. Den 29 år gamle juristen gjorde kometkarriere i lokalpolitikken i Bergen, og fikk plass i Stortingets justiskomité allerede i debutsesongen som rikspolitiker. Med en mindretallsregjering som trengte støtte fra sine to støttepartier ble det alt annet enn en myk innføring for fyllingsdølen.

– Det har vært noen heftige fire år. Snakk om å bli sjøsatt på sparket! Det har vært en kamp for å overleve fra dag én. På grunn av den parlamentariske situasjonen måtte vi forhandle fram flertall i hver minste sak. Men det har vært en veldig lærerik opplevelse. Jeg tror det hjelper å være en breial og rappkjeftet bergenser, og særlig hvis du kan ha litt selvironi og humor i tillegg.

– Du følte deg ikke fryktelig ung da du kom inn i justiskomiteen?

– Joda, jeg var skikkelig førstereisgutt. Men så blir man fort en del av gamet, og folk glemmer alder og bakgrunn. Etter hvert er det bare hardt arbeid som gjelder.

– Hvilke enkeltsaker husker du best?

– Det å få avskaffet juryordningen er den jeg er mest fornøyd med. Det var vanvittig vanskelig, men også tilfredsstillende arbeid. Som jurist har jeg nesten mistet nattesøvnen med tanke på folk som sitter dømt i Norge uten å få noen begrunnelse. Kun et nakent ja. Juryordningen hadde sin funksjon i Norge da den ble opprettet på 1800-tallet, men den hadde utspilt sin rolle. Samtidig har vi ivaretatt lekmannsinnslaget i norske rettssaler.

– Når du sier at det var vanskelig arbeid: Hva går arbeidet ut på?

– Dette [setter kaffekoppen til rette foran seg på bordet]. For å si det banalt. Arbeidet starter nesten alltid med en god og lett og ledig prat med en kollega over en kaffekopp. Jeg tror folk vil bli overrasket over å høre hvor mye det har å si med personlige relasjoner på tvers av partiene. Selv har jeg en veldig god relasjon til KrFs nestleder Kjell Inge Ropstad, som har lagt et grunnlag for mange gode løsninger. Og Senterpartiets Jenny Klinge. Vi er riv ruskende uenige om det meste, men kan likevel finne gode løsninger.

– Går det også andre veien? At man ikke finner en god løsning fordi folk ikke liker hverandre?

– Ja, det tror jeg absolutt. Jeg har sett gode saker havarere på grunn av dårlig samarbeidsklima.

– Hvordan har valgkampen gått for din del?

– Jeg føler meg som en ung kaptein på dekk, med mye ansvar som leder for Hordaland Høyre. Og det er særlig stort fordi Hordaland er hjemfylket til den sittende statsministeren.

– Får du tid til å snakke om dine hjertesaker?

– Ja, justispolitikk blir dessverre brennende aktuelt med slike hendelser som vi nylig hadde i Barcelona. Jeg sier dessverre, for jeg ser på det som et sunnhetstegn for et samfunn når man er mer opptatt av skole, kultur og familiepolitikk enn sikkerhet og etterretning.

– Tror du Høyre vinner på at folk blir mer opptatt av dette?

– Jeg skal ikke slå politisk mynt på noe, men ja, jeg tror folk søker tydelig lederskap når situasjonen blir mer usikker. Og Erna Solberg er virkelig i ferd med å tre frem som en landsmoderlig figur.

– Hvordan har det vært å samarbeide med regjeringspartner FrP?

– Det har gått over all forventning. Det er to ulike partier, og noen ganger kommer uenighetene til overflaten, men jeg tror folk har respekt for at to partier er uenige på noen områder. Påstanden om at alt går til skogen med FrP i regjering er i hvert fall gjort til skamme. Partiet har noen veldig flinke statsråder. Ketil Solvik Olsen må være en av de beste samferdselsministrene Norge har hatt gjennom alle tider. Før lo man av at FrP ville bruke 1000 milliarder på vei. Nå er det vedtatt i Stortinget.

– Noen synes det er vanskelig å skille blokkene i årets valg. Er du enig i det?

– Jeg forstår at folk synes det. Arbeiderpartiet har lagt seg tett opp til sentrum, og vi står overhodet ikke for noen ytterliggående politikk. Samtidig finnes det markante forskjeller for de som ser litt nærmere. Konflikten om individets frihet og valgfrihet mot kollektive løsninger er fremdeles et gjennomgående trekk.

– Får du fulgt med i lokalpolitikken på Bønes, eller er det bare rikspolitikk om dagen?

– Jeg følger godt med på Bønes, og var nå nettopp og tittet på det palasset de har fått til gymsal. Skolen er ikke til å kjenne igjen. Men de gode resultatene er de samme som alltid, og det tror jeg skyldes de gode lærerne på Bønes skole.