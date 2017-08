Ferie, fotball og fikse vendinger I en uke av sommerferien er det fotball, vennskap, fikse vendinger og føring av ball med både høyre og venstre fot det handler om for de 90 jentene og guttene som deltar på fotballskolen i Bønes IL.

– Jeg skal bli keeper, fastslår Karoline (9).

– Jeg og, sier Ellen (9).

Proff trening for fremtidige proffer

Sammen med 33 andre jenter og 55 gutter deltar de to keeper-spirene på Tines fotballskole i Bønes IL. Og med selveste Reidun Seth - som har spilt over 70 landskamper for Norge, og vunnet både EM og VM med landslaget - som keepertrener, skulle det meste ligge til rette for at drømmer kan gå i oppfyllelse.

– Vi skal bli proffspillere og reise rundt i hele verden å gjøre det gøyeste vi vet. Jeg elsker fotball, sier Karoline.

Matilde (10) har tenkt å slå følge med Karoline ut i den store verden, når de bare blir store nok.

– Vi må trene mye og øve på teknikk for at vi skal bli gode nok til å bli proffspillere. Men vi har heldigvis mange år på oss til å trene, forklarer Matilde.

Første test på om de har øvd nok får de siste dagen på fotballskolen. Da skal de nemlig ta minimerket.

– Da må man kunne ta vendinger med høyre fot, føre ballen med både høyre og venstre fot, så skyte ballen i mål. Da får man minimerket, forklarer Karoline.

– Jeg tror ikke jeg klarer det, sier Isa (7).

Det tror heldigvis de andre jentene at hun gjør.

– Det vet jeg at du klarer. Du må ha troen på deg selv, oppmuntrer Karoline.

Vil ha flere jenter med

Tine fotballskole og Norges fotballforbund (NFF) arrangerer fotballskoler over hele landet for 20. gang i år. Gjennom samarbeidsavtalen ønsker Tine og NFF å bidra til at barn og unge får et tilbud om fysisk aktivitet, og samtidig bidra til økt rekruttering til idretten. Tine ønsker å være en pådriver for å etablere gode vaner rundt et godt og variert kosthold i tidlig alder, kombinert med fysisk aktivitet gjennom lek og idrett. I jubileumsåret har det vært spesielt fokus på å få flere jenter med på fotballskole. Det har Bønes IL lykkes godt med.

– Vi har en tredobling av jenter i forhold til i fjor, det er vi godt fornøyd med, sier Kristian Schult, som er aktivitetskoordinator og trener for Bønes damer senior i Bønes IL.

Sammen med Reidun Seth, som er sportslig leder fotball i Bønes IL, har han ansvaret for fotballskolen i Bønes IL. Schult forteller at fotballskolen er blitt et populært tilbud.

– Vi har dessverre vært nødt for å si nei til mange som har søkt om plass, det synes vi er dumt, så vi håper vi klarer å utvide tilbudet til neste år, sier Schult.

Fotballskolen skal være et lavterskeltilbud hvor barn i alderen 6 - 12 år kan delta.

Hvert år deltar rundt 450 klubber, med cirka 70 000 deltakere og 15000 trenere.