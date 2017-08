Nå kommer heksene Fyllingsdalen teaters storsatsing Hekseringen har premiere lørdag 5. august. Frem til søndag 20. august skal millionprosjektet vises ti ganger på Bergenhus Festning.

Hekseringen forteller historien om Kristina og Peder fra Bergen anno 1665, to barn som plutselig står midt i heksejakten da deres mormor blir anklagd og dømt for hekseri. Barne TV-legenden Jarl Goli spiller den skumle erkebiskopen, som ganske sikkert har sin egen agenda, og i bakgrunnen rager stolte Lyderhorn, hvor det syder og koker av hekseri og trolldom om natten. Hekseringen er en nyskrevet musikal, og forestillingen er Fyllingsdalen Teaters største noen sinne.

– Når vi først kryper ut av Løvstakktunellen, skal vi gjøre det med storslått stil. Dette er et stykke vi lager fra bunnen av, forteller Jørn Kvist, som lover et familieshow bergenserne ikke har sett maken til.

Stykket er regissert av Ronnie Mega Herdlevær og Ann-Terese Aasen, med musikk av Jørn Lavoll og Linn Kathrin Taklo, og med manus av Ane Berentsen. Linnea S. Hellesøy spiller hovedrollen som Kristina. Jarl Goli, som nylig fikk stor oppmerksomhet for sin deltakelse i reality-serien Kjendis-Farmen, sa i vår til Sydvesten at han gleder seg over å være tilbake på scenen.

– Det er veldig gøy å få være en del av et ensemble igjen. Og så får jeg gjøre comeback sammen med den fantastiske gjengen i Fyllingsdalen teater. Jeg har vel fått den beste sommerjobben noen kan ha, sa han.

Les mer om Hekseringen i neste utgave av Sydvesten, som kommer torsdag 10. august.