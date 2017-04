To av to for FKF FK Fyllingsdalen står med full pott etter årets to første seriekamper.

Lørdag ble det 4-1 i årets første hjemmekamp mot FK Haugesund2. Thor Haavik, Tobias Heltne (2) og Kjetil Kalve scoret målene for FKF, som spilte 11 mot 10 i hele andre omgang etter at bortelagets Raymond Skjelde så rødt like før pause. Seieren kunne fort vært enda større. FKF svidde både straffespark og flere andre feite muligheter før kampen var omme. FKF-trener Roar Fredriksen var særlig godt fornøyd med 1. omgang, da FKF viste seg langt friskere enn motstanderen også før utvisningen. Laget ledet 2-0 til pause. – Vi kom inn i en god rytme, skapte godt med sjanser, og det er gledelig å se at vi gjennomførte det vi har terpet på i det siste, sa treneren etter kampen. Han sier at utvisningen gjorde det enkelt å kontrollere kampen i andre omgang. Tobias Heltne la på til 3-0 syv minutter ut i omgangen, og det hjalp lite at bortelagets Kristoffer Velde skrudde et vakkert frispark i mål etter en drøy time. Kjetil Kalve, som misset straffesparket før pause, gjorde 4-1 da kampen gikk mot slutt. Neste oppgave for Fyllingsdalen er SK Sotra i cupen. Kampen går på Varden Amfi på onsdag klokken 1800.