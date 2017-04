Fyllingen spiller for BLNO-plass i helgen Til helgen tar Fyllingen Basket imot Persbråten, Ammerud og Kristiansand i kampen om to ledige plasser i neste års eliteserie.

Ammerud og Persbråten endte på henholdsvis 9. og 10. plass i årets BLNO, og må bevise at de fortjener en sesong til mot de beste lagene fra 1. divisjon. Utfordrerne er Kristiansand og Fyllingen, som vant sine regionale 1. divisjonsavdelinger. BLNO-lagene stiller som favoritter, men Fyllingen mener selv at årets lag er bedre enn det de hadde da klubben spilte i eliteserien i fjor.

– Vi har en bredere tropp med bedre kjemi, og apparatet rundt er sterkere. I fjor var det mye ståhei, med trenerskifte midt i sesongen, men denne gangen sitter opplegget rundt laget, sa Fyllingen-trener Stian Enge til Sydvesten i sesonginnspurten.

Fyllingen har nettopp gjennomført en «perfekt» sesong: 20 seire på 20 kamper i 1. divisjon. Selv om det er en råsterk prestasjon har trener Enge påpekt at parademarsjen ikke nødvendigvis er en fordel inn mot opprykkskvalifiseringen - Fyllingen har neppe fått den matchingen som forbereder laget på hva som venter til helgen. Like fullt går Fyllingen inn i skjebnehelgen med en klar ambisjon og et lønnlig håp om opprykk.

Kampene spilles:

Fredag 21. april kl. 1800 Persbråten – Fyllingen

2000 Ammerud – Kristiansand

Lørdag 22. april kl. 1400 Persbråten – Kristiansand

1600 Ammerud – Fyllingen

Søndag 23. april kl. 1400 Fyllingen – Kristiansand

1600 Ammerud – Persbråten

Alle kampene går i Fyllingsdalen Idrettshall.