Passer på hus og eiendommer i påskeferien: – Mer innbrudd enn på lenge Krimfri påske har redusert aktiviteten de senere år i takt med at innbruddsstatistikken har dalt. Nå stiger den igjen.

For 22. gang får folk og bedrifter i Loddefjord tilbud om «krimfri påske». Krimfri påske innebærer at frivillige fra Vadmyra IL og Sjøforsvarsforeningen passer på bygninger og hus som står tomme i påskeferien. De senere år har behovet for tjenesten avtatt, i takt med at det har vært færre innbrudd og mindre vinningskriminalitet i Loddefjord, men nå har politiet sett en markant økning i grove tyverier.

– De senere år har det vært lite innbrudd i området, men det siste halvåret har vi sett en økning, både i boliger, bedrifter og byggeplasser. Vi har hatt flere saker som gjelder store tyverier, hvor verktøy for flere hundre tusen kroner har blitt stjålet fra byggeplasser, sier stasjonssjef Tore Salvesen ved politiet Bergen Vest.

Kartlegger på forhånd

Stasjonssjefen sier at økningen gjelder hele Bergen, og mener den gir grunnlag for å advare om at krimfri påske nå er mer aktuelt enn på lenge i Loddefjord. Krimfri påske så dagens lys i 1995, og på det meste var det 120 personer i sving med å kontrollere påmeldte eiendommer. De siste årene har aktiviteten blitt redusert i takt med kriminalitetsstatistikken, og i 2015 og 2016 var det kun halvparten så mange på patrulje.

– I år ser vi at innbruddsaktiviteten har tatt seg opp, så da øker også vi vår aktivitet igjen, sier Salvesen.

Politiet har tidligere meldt at de har fått flere meldinger om «falske strømavlesere» i området den senere tid. Personer som utgir seg for å være fra BKK eller andre strømselskaper ringer på døren og sier de skal inn og sjekke strømmen. Politiet tror at disse driver kartlegging av hvilke hus som egner seg for innbrudd. Salvesen råder folk til å høflig avvise disse personene uten å slippe dem inn, og deretter kontakte politiet.

Null hull

BKK sier at de bare unntaksvis kommer uanmeldt på husbesøk.

– BKK varsler på forhånd via mail eller informasjon i posten før vi besøker kunder i forbindelse med sjekk av elektriske anlegg, planlagt utkobling eller installasjon av ny strømmåler. Kun i noen få tilfeller besøker vi kunder uanmeldt, og dette er for å ta stikkprøver av montasjearbeidet hos kunder som nylig har fått ny strømmåler, opplyser kommunikasjonssjef Kirsten Å. Øystese i BKK.

Hun sier at montører og installatører fra BKK og deres underleverandører alltid viser identifikasjon som er merket med BKK uoppfordret.

Siden starten har det ikke vært et eneste innbrudd i noen av eiendommene som har vært påmeldt på krimfri påske.

– Det har vært innbrudd i påsken, men ikke i noen av objektene som vi har fått meldt inn på forhånd. Vi har null hull, og det håper vi å fortsette med, sier Salvesen.

I tillegg til vaktlagene fra Vadmyra IL og Sivilforsvarsforeningen deltar Politiet Bergen Vest, Mola-stiftelsen, Vestkanten, Haakonsvern, Esso/Deli de Luca, Svanevik transport, Oldervoll bil og Sotra bil på krimfri påske, med samband og andre tjenester. Tilbudet er gratis, og påmelding kan utføres på Mola-stiftelsens nettsider, mola-stiftelsen.no.