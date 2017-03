Uventet suksess for Laksevåg-band Et av de mest spennende unge bergensbandene for tiden blander tamilske folketoner med vestlig musikk, og gir publikum bakoversveis med sine energiske sceneopptredener.

– Når folk ser oss komme på scenen med bambusfløyte og akustisk gitar, tror jeg mange forventer en rolig og jazzete kveld. Vi har nok gitt en del tilhørere bakoversveis etter hvert, sier en av bandets to Jakob-er, Jakob Sisselson Hamre.

9 grader nord har kun eksistert i et drøyt år og har spilt inn kun én låt. Like fullt er det en kvartett som har fått musikalske feinschmeckere til å spisse ørene langt utenfor Bergens bygrenser, og i mars var det køer utenfor fullstappede lokaler da bandet spilte på årets Bylarm i Oslo - landets kanskje viktigste utstillingsarena for unge band.

– Vårt fokus kommer aldri til å være å bli kjendiser. Vi vil øve og bli flinke. Det tror jeg du kommer lengst med, sier låtskriver Mira Tiruchelvam.

Utenfor boksen

9 grader nord har vokst ut av fløyteduoen til søstrene Mira og Dipha Tiruchelvam fra Laksevåg. Siden februar 2016 har de spilt med Jakob Sisselson Hamre (cajón/perkusjon) og bassist Jakob Sønnesyn. Bandets eneste innspilling så langt bærer tittelen «Victoria». Låten er en sjelden sømløs blanding av Bollywood/raga og rock på tamilsk, med et hint av flamenco og jazz – ikke akkurat listepop, men likevel nærmest uforklarlig fengende. På Bylarm var det stor konkurranse om oppmerksomheten blant noen av landets mest lovende unge band, og 9 grader nord trodde selv de var optimister da de håpet på 20-30 tilhørere på sine to opptredener. I stedet ble det stinn brakke og kø utenfor for de som ikke var tidlig nok ute.

– Det er tydelig at vi har fått et rykte som er bedre enn det vi selv var klar over, sier bassist Jakob Sønnesyn.

I tillegg til to vellykkede konserter ble bandet tildelt en av Bylarms forbildepriser på 50 000 kroner under bransjefestivalen i Oslo. Juryen berømmet bandet for å gå sine egne veier og tenke utenfor boksen. Og som om ikke det var nok, så fikk låtskriver Mira Tiruchelvam tildelt et av årets tre NOPA-stipend under Bylarm. Stipendet på 20 000 kroner deles ut av Norsk forening for komponister og tekstforfattere til unge, lovende låtskrivere. Stipendet har blitt delt ut siden 2013, og blant tidligere mottakere finner vi Dagny, Silja Sol, Vilde Tuv og Aurora Aksnes.

– Det er veldig gøy å vinne med en sang på tamilsk, sier Mira.

– Juryen forstår ikke teksten, men styrken i budskapet kommer likevel frem, legger Dipha til.

– Hva handler den om, egentlig?

– Feminisme og kvinnefrigjøring. Victoria var i grunnen bare en arbeidstittel, fordi sangen ble til på kafé Victoria. Men da den var ferdig passet det å kalle den opp etter frihetsgudinnen, forklarer Mira.

Sykt komplisert

Det var pappa Tiruchelvam som oppmuntret jentene til å fordype seg i folkemusikken. Selv måtte han lære seg sørindisk bambusfløyte i skjul, da hans egen mor ikke syntes fløytespilling var vel anvendt tid, forteller Mira.

– Han ble vel som en fotballfar, som skulle realisere sine egne drømmer gjennom sine døtre, sier hun med et smil.

Undervisningen har bestått mer i å lytte og gjenskape ved hjelp av egen kreativitet og nysgjerrighet, snarere enn klassisk trening. Søstrene tror at dette har hatt sine positive sider.

– Uten lærere som forteller oss hva vi ikke skal gjøre har vi fått rom til å utvikle oss selv. Derfor er det helt naturlig for oss å blande musikken med andre sjangre.

De to Jakob-ene i bandet utgjør rytmeseksjonen. For dem var tamilsk musikk mer eller mindre ukjent territorium, og Jakob Sisselson Hamre sier at det ikke bare er plug and play når man skal lære seg en fremmed musikktradisjon.

– Indisk og tamilsk musikk er sykt komplisert. Hele tankesettet er annerledes - man tenker takt på en annen måte. Det har vært mange timer med banning og steiking, sier han, men legger til at han forsøker å etterleve råtipset han fikk av bandet Kvelertak om hvordan man lykkes som musiker: «Øv jævlig mye.»

Skal i studio

Dipha og Mira fikk sine første gode sceneerfaringer på den årlige skolemusikalen til Holen og Sandgotna skoler. Mira sier at Laksevåg byr på et vell av gode muligheter for unge som ønsker å formidle, men registrerer at kun et fåtall vet å benytte seg av mulighetene.

– Jeg skulle ønske unge folk på Laksevåg ville benytte seg mer av kulturtilbudene som faktisk finnes der. På kulturkontoret får man utrolig god hjelp, og det er synd at ikke flere benytter seg av de ressursene, sier Mira.

– Snakk med Benjamin (Hogstad, journ. anm.), så ordner han opp! Og ikke vær flau av å komme fra Laksevåg, oppfordrer Dipha.

Med stipendpenger og Bylarm-pris på kontoen blir det snart en ny tur i studio på kvartetten, som etter hvert har mye uinnspilt materiale på lager.

– Vi har så langt prioritert konserter og øving foran studio, men vi merker at vi gjerne skulle hatt flere låter som folk kan høre. Foreløpig vil vi kun fokusere på noen enkeltstående singler. Plate får komme senere, sier Dipha.

Mira utdyper:

– Vi trenger tid til å fordøye vår egen musikk. Vi vet hva som fungerer på scenen, men det er ikke sikkert det samme fungerer på CD.

– Hva er drømmen for 9 grader nord?

– At folk synger med på sangene! sier Mira.

– Så vil vi turnere Sri Lanka. Det er definitivt et mål, sier bassist Sønnesyn.

«Victoria» av 9° Nord ligger fritt tilgjengelig på Soundcloud.