Må klatre over autovernet for å hente posten En ny vei skaper trøbbel for Irshad Tabassam (73) og naboene i Straumsåsen.

− Jeg har ringt til forskjellige kontor, men ingen tar ansvar. Vi kommer verken til postkassen eller busstopp uten å gå over veien.

Det sier Irshad Tabassam. I 16 år har 73-åringen bodd i huset som nå har adresse Straumsåsen 4. Etter at det for rundt ett år siden ble laget vei opp til det nye boligfeltet på Strømme gård, har Tabassam og naboene fått et problem i hverdagen. I krysset mellom Straumsåsen og Bjørgeveien lar det seg nemlig ikke gjøre å komme inn på gang- og sykkelveien på en fornuftig måte.

Syklister må enten gå av sykkelen og løfte den over autovernet, eller sykle i bilveien – med sykkelveien like ved siden av seg. Kommer man med barnevogn, har man intet valg – da må vognen løftes over rekkverket.

Venter på gangbro

− Tidligere var det flere åpninger i rekkverket slik at man kom seg inn på gangveien. Nå er det ingen muligheter. Jeg har spurt dem som arbeider her, og de sier at det skal komme en gangbro. Men den kommer ikke før om halvannet år, sier Tabassam mens bilene suser forbi.

Frode Moen Aarland i Statens Vegvesen er gang- og sykkelansvarlig i Bergensprogrammet. Han viser også til gangbroen som skal forbinde det nye boligområdet med gang- og sykkelveien.

− Tanken er at myke trafikanter skal gå via broen. Det kommer også en kobling mellom boligområdet og sykkelbroen ved Vassteigen, slik at man har flere gangforbindelser der man ikke trenger å krysse kjøreveien, sier Aarland.

− Ta kontakt

Han ser ingen umiddelbar løsning på problemet.

− I utgangspunktet er det vanskelig for oss å etablere en åpning i rekkverket eller et gangfelt på dette stedet.

− Men det var flere åpninger der tidligere?

− Før den nye veien kom, var situasjonen en annen og forutsetningene annerledes. Men jeg vil anbefale de berørte å ta nærmere kontakt med vegvesenet, sier Aarland.

Det sier Tabassam at han har gjort for lenge siden, uten at problemet er blitt tatt tak i.

− Jeg vet ikke hva vi skal gjøre, sier Tabassam.