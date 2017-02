Alle scoret da Fyllingen knuste Falk - Moro! gliser trener Vidar Gjesdal.

En sjeldenhet fant sted da FyllingenBergen knuste Falk Horten 31-16 søndag. Samtlige av de 14 utespillerne i Fyllingen-troppen kom på scoringslisten.

− Det har nok ikke skjedd så mange ganger før, fastslår trener Vidar Gjesdal med et smil.

Han kunne stå med hvilepuls på sidelinjen i nesten hele oppgjøret mot stakkars Falk. Fyllingen avgjorde kampen i løpet av den første halvtimen.

− Moro! Dette var langt i overkant av det vi forventet. Egentlig har Falk et bra mannskap, men de har mange vonde opplevelser gjennom sesongen. De falt litt sammen, mens vi bare vokste og vokste, sier Gjesdal.

Selv om det var mange utespillere som viste seg frem, var det keeper Kristijan Jurisic som ble kåret til dagens mann. Ikke så rart med en redningsprosent på over 50, og en sirkusredning tilskuerne sent vil glemme. Tilsynelatende utspilt lå Jurisic skrått i luften på et av Falks skudd. Med et karatelignende spark fikk han venstrefoten opp over hodehøyde og reddet.

Da skjønte man at dette var dagen da alt stemte for FyllingenBergen. Seieren mot Falk kom foran hele 1700 tilskuere i Sotra Arena. Sammen med Tertnes-damene hadde Fyllingen invitert til håndballgalla på øyen i vest. En formidabel suksess for de gule og blå.

- Kampen ble presis slik vi håpet. VI hadde bra fokus, og kjørte på fra begynnelsen, sier Julius Lindskog-Andersson.