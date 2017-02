Satser stort på Bergenhus festning Fyllingsdalen teater planlegger en svær utendørsforestilling i august. – Vi går «all in», sier teatersjef Jørn Kvist.

Etter å ha befunnet seg i økonomisk krise i lang tid, lysnet det for Fyllingsdalen teater før jul. Da ble det klart at teateret får til sammen en halv million kroner i ekstra støtte fra kommunen og fylkeskommunen. Nå kan Sydvesten avsløre hvordan midlene skal brukes.

Det største nyheten er at teatersjef Jørn Kvist har pekt ut en utendørsforestilling utenfor bydelen som den første nysatsingen. I august inntar teateret Bergenhus festning med en musikal om Bergens historie.

− Det blir en gigaoppsetning med over hundre medvirkende. Noen navn vil folk kjenne igjen.

− Som?

− Da Jarl Goli nylig røk ut av «Farmen», uttalte han at han skal være med i en større oppsetning i Bergen i sommer. Det har nok en sammenheng med dette, smiler Kvist.

Hekseprosesser

− Vi skal tørre å krype litt ut av huset. Dette er det største formatet og mest krevende vi kan gjøre. Vi skal skrive en helt ny musikal og komponere helt ny musikk.

Noen detaljer gjenstår, men det er altså snakk om en reise tilbake i tid.

− Vi snakker Bergen anno ca. 1660, hekseprosesser, familieforestilling. Det blir pyro, store effekter, skummelt og spennende. Jeg gleder meg som en unge, men er dritnervøs. Vi går «all in», legger alle sjetongene på bordet.

− Hvorfor har dere pekt dere ut akkurat dette?

− Vi har satt oss et hårete mål om at en gang i året skal vi gjøre noe komplett overraskende, noe som gjør at folk tenker «hæ?!». I fjor var det «I blanke messingen», strippende mannfolk på et barneteater. Men den ble kjempebra, og viste seg å ha stor verdi. Gjennom den forestillingen beviste vi at vi faktisk kan gjøre en fullverdig musikaloppvisning for et voksent publikum, sier teatersjefen.

Alt går med paraply

Den planlagte premieredatoen er 12. august.

− I Bergen på sommeren skjer det masse på musikkfronten med små og store konserter. Men for barn og unge skjer det ingenting. Det er kjempekjedelig både for tilreisende og for dem som er her. Vi håper å bidra til at det skjer litt mer. Selv om det er en ganske regntung by, er det fullt mulig å få ting til.

Mange vil tenke at nettopp regnet kan bli et stort problem når man spiller teater utendørs.

− Dette er ikke noe sprøere enn at man skal arrangere sykkel-VM i Bergen. Vi er vant til å bli våte. Med regnponcho og paraply er det utrolig hva som går, mener Kvist.

Han er lykkelig over igjen å kunne konsentrere seg om det kunstneriske.

− Vi kunne ikke gjort dette prosjektet uten økningen i den økonomiske støtten. Da måtte vi snurpet igjen − og spilt Egner på autopilot. Om dette utendørsprosjektet går omtrent i null, som er målsettingen, vil det ha mye å si for hvordan bergenserne tenker om oss. Vi er også ydmyke med tanke på at nå har vi fått mer av fellesskapets penger. Da skal vi være veldig på hugget, og vise at vi er verdige de pengene.

Knutsen & Ludvigsen

Kvist håper dette blir en årlig oppsetning.

− Dette skal bli en ny bergensk tradisjon. Selv om det er fiksjon, skal det pirre barns nysgjerrighet på byens historie.

Han avslører dessuten at rett etter at utendørsforestillingen er unnagjort, venter en ny premiere på Fyllingsdalen teater.

− Til høsten blir det «Knutsen & Ludvigsen». Det har ikke vi gjort før, og det har faktisk aldri blitt gjort en skikkelig helaftens teaterforestilling av det universet. Så selv om vi begynner året litt trygt og tradisjonelt med Kardemomme by, kommer det til å ta av med nye ting etter hvert, sier Kvist.