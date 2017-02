Frank Hellevik gir seg i FK Fyllingsdalen - Tiden er moden for et skifte, sier den daglige lederen.

Frank Hellevik har trukket seg fra jobben som daglig leder i FK Fyllingsdalen. Det bekrefter Hellevik selv overfor Sydvesten.

− Tiden er moden for et skifte. Jeg er kommet til et punkt der jeg må tenke mer på helsen, etter to episoder med hjerteproblemer før jul. Jobben som daglig leder i FKF er ingen hundreprosentjobb, det er mye mer enn det, sier Hellevik.

Han sier at han har vurdert saken siden november, og at det kjennes godt å ha kommet til en beslutning. John Are Brue overtar som daglig leder. Han har frem til nå hatt en annen rolle i administrasjonen.

Hellevik har ikke avklart hva han skal jobbe med fremover.

− Jeg har noen baller i luften rundt det. Jeg ønsker en mer sportslig rolle i stedet for å jobbe administrativt. I noen uker skal jeg fortsatt være på Varden og sørge for at det blir en enkel overgang, sier Hellevik.