Batteri eksploderte på Laksevåg senter Politi, brannvesen og ambulanse ble tilkalt da et batteri eksploderte på Laksevåg senter lørdag formiddag.

Like før klokken to lørdag formiddag gikk brannalarmen på Laksevåg senter. Det var et batteri inne på telebutikken som utløste alarmen.

– Butikken har håndtert situasjonen etter alle kunstens regler, ved å håndtere det når det skjer. Brannvesenet kommer for å se at alt er greit, og det er det nå, sier divisjonsleder ved Bergen sentrum politistasjon, Knut Grini.

Det var en helt udramatisk hendelse ifølge politiet, bortsett fra at butikkansatt fikk seg en støkk da batteriet eksploderte.

Hva førte til at batteriet eksploderte?

– Det tør jeg ikke å svare på. Det ser ut til å være et hendelig uhell, sier divisjonslederen.

Butikken åpnet igjen som normalt etter hendelsen.