Dramaspirene i Fyllingsdalen Dramaelevene står i rampelyset gjennom videregående.

Foran en fotballbane og et steinkast fra Oasen ligger et grått bygg med store røde bokstaver: Fyllingsdalen videregående skole. Her har det siden 1995 funnes et tilbud om musikk, dans og drama.

Avdelingsleder for yrkesfag, Rolf Eriksen, har vært teaterlærer på skolen siden 1997. På kontoret til Rolf henger det bilder av teaterscener, forestillinger, klassebilde fra dramaklassen. Det er tydelig at han er engasjert i jobben sin, og at teaterkunsten er noe han ønsker å videreformidle. Rolf forteller om samarbeid med Den Nationale Scene, Bergen internasjonale teater og Fyllingsdalen teater.

Spenstig skolehverdag

Fyllingsdalen videregående skole er den eneste skolen som tilbyr fordypning i drama i Hordaland.

− Vi hadde en periode fra 2005-2007 hvor dramatilbudet ble utvidet, da var drama veldig populært. Drama er forsatt populært, men vi merket en periode at det var en nedgang på landsbasis som nå er på vei opp igjen, forteller teaterlæreren.

Dramalinjen gir elevene en litt annerledes hverdag enn en som går studiespesialiserende. De har akkurat de samme fagene, men med teaterfagene utenom kan det bli mer krevende. Her kommer elever som sikter på en skuespillerkarriere, men også dem som bare ønsker å gjennomføre videregående på en litt mer spenstig måte. Dramaelevene kan måtte regne med å bruke litt ekstra tid på den videregående utdanningen, som helger og sene kvelder.

− Dette er ting elevene syntes er kjekt og har valgt selv, sier Rolf.

De små detaljene

Gangene på skolen er fylt med prat, latter og ivrige elever. Rolf viser oss en scene som har plass i kantinen, hvor dramaelevene fra 3.klasse pleier å ha åpen scene. Og når vi går fra den støyende kantinen og inn i det stille biblioteket, finner vi bøker om dans, teater og teaterets historie.

I et gammelt teaterverksted finner vi dramalinjens lager. Rommet er fylt med rekvisitter, klær, møbler og alt som kan forventes når man hører ordet teater. Lapper med «IKKE RØR» henger på det ene klesstativet. Rolf ler litt idet han går inn hit, det gamle verkstedet huser nå alt fra Norges flagg til rosa fjær. Nedenfor dette lageret ligger teaterverkstedet, her pleier dramaelevene å samles til lunsj eller for en prat. Her er det også preg av kreative sjeler på både vegger og gulv. Og gangene er prydet med bilder fra elevenes forestillinger, noen plasser er rekvisitter utstilt.

En aktiv skolehverdag

I den ene teatersalen holder 2. klasse på å øve til stykket «En midtsommernattsdrøm». Hvite ankelsokker sklir over gulvet mens elevene lever seg inn i rollene. Jesper Isdal Langeland (17) er en av elevene på dramalinjen. Han forteller at han synes teater og teaterteknikk er veldig gøy, og at han lærer mye som han kommer til å ta med seg videre.

− Selv om vi får studiekompetanse, så lærer vi også om teaterkunsten, og det er veldig greit, sier Jesper.

Marte Rivenes Antun (17) sier at dramalinjen har svart til forventningene, og det å ha en aktiv og alternativ skolehverdag er kjekt. Flere fra 2. klasse forteller at de lærer mer enn teater. De lærer også å stå foran et publikum, ha en fin holdning og å virke troverdige. Dramalinjen har lærere med bakgrunn fra musikk, dans og drama.

Studieløpet

Elevene får generell studiekompetanse. Det første året er det hovedfokus på generell studiekompetanse, men elevene får også en innføring i musikk, dans, drama, bevegelse og teaterensemble. En gjeng fra første klasse sitter samlet på biblioteket. De er fornøyde med fag, lærere og valg av linje, men de påpeker at årene blir nokså travle og utfordrende. Flere ønsker å fortsette med teater i fremtiden. I 2. klasse tilbys det fordypning i drama. Programfagene elevene følger da er teater og bevegelser, teater i perspektiv, teaterproduksjon og teaterproduksjon fordypning.

Marte Nesfossen (18) går i 3. klasse på dramalinjen. Hun har drevet med teater lenge, og til tross for den lange veien fra Åsane, søkte hun seg til Fyllingsdalen vgs. Hun sier de to siste årene har vært krevende, og å kombinere teaterfag med andre teorifag har vært en utfordring. Marte mener at selv om linjen er krevende, så liker hun at de får utfordre seg selv, være i fysisk aktivitet og holde på med prosjekter. Marte har søkt på teaterhøgskolen i Olso og venter på svar på opptaket. Målet er å bli skuespiller.

− Jeg husker første gang jeg var her og det var aktiviteter overalt. Da følte jeg at jeg gikk rett inn i High School Musical, sier Marte om sitt første møte med Fyllingsdalen vgs.

I 3. klasse følger elevene programfagene teater og bevegelse, teater i perspektiv, teaterproduksjon og drama og samfunn. I tillegg kan de ta valgfaget teaterproduksjon fordypning.

Veien videre

Rolf forteller at deres tidligere elever har valgt å gå mange veier. Noen jobber med TV, film eller skuespill, og har spilt i Aber Bergen, Varg Veum og filmen Vegas. Andre er blitt lærere eller sykepleiere. Han vet dessuten om en som har blitt sexolog og en som er blitt ergoterapeut. Med andre ord kan man bli mye forskjellig selv om man velger å gå drama på videregående.