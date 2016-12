Bybanen til Fyllingsdalen kan være klar om fem år Bybanen fra sentrum til Fyllingsdalen vil bruke lenger tid enn bussen. Likevel tror kommunens planleggere at mange fyllingsdøler vil velge bane foran buss.

− Bybanen?!

Helga Skudal setter øynene i oss som om vi har fornærmet henne på det groveste.

− Har de ikke annet å bruke pengene på? Jeg bor på Hesjaholtet. Skal jeg ta bussen til Spelhaugen, og så skifte til bybane? Det blir bare aktuelt i nødens stund, fastslår den pensjonerte fyllingsdølen.

Det er en kald desembermorgen og hun er på tur til Oasen med en venninne. Begge har klare, samstemte meninger om temaet Sydvesten bringer på banen, men bare Skudal vil la seg intervjue.

− Det er så langt frem i tid at det blir etter min tid. Jeg håper det, i hvert fall, sier Skudal.

Mange typer reiser

Klar tale der, altså. Det er neppe den reaksjonen planekspertene i Bergen kommune først og fremst ønsket seg etter å ha lagt frem planene om å bruke 6,2 milliarder kroner på bybane til Fyllingsdalen. De forutsetter at den nye linjen ikke bare blir benyttet av dem som skal fra sentrum eller Fyllingsdalen til området rundt Haukeland. Fyllingsdølene må også velge å ta banen til sentrum.

− Vi planlegger for mange typer reiser. Dette blir en linje der du kommer på tvers av byen på en ny måte. Banen vil ta betraktelig kortere tid enn buss og bil fra Fyllingsdalen til Haukeland/Kronstad/Mindemyren, det vil ha betydning for mange arbeidsreiser. Vi tror at mange vil ta banen også helt til sentrum, sier Solveig Mathiesen, prosjektleder og seniorarkitekt ved plan- og bygningsetaten i Bergen kommune.

I planene som ble lagt frem forrige uke, kom det frem at bybanen kan utløse boliger til 25.000 nye innbyggere langs linjen fra sentrum til Fyllingsdalen. På Spelhaugen bor det i dag for eksempel knapt 1600 mennesker, mens dette vil kunne økes til over 8000 med bybanen. På dette området vil det ifølge beregningene også kunne komme 3000 nye arbeidsplasser.

Mathiesen er sikker på at Fyllingsdalen vil stå igjen som kollektivvinner når banen står klar. Fremdeles vil det gå busser fra drabantbyen til sentrum, men traseene og hyppigheten kan bli endret.

− Bedre totaltilbud

− Kollektivtilbudet vil bli bedre, men vi vet ennå ikke hvordan strukturen vil bli. Etter at bybanetraseen til Birkelandsskiftet åpnet, har vi sett en økning både for buss og bane nettopp fordi det er lagt til rette for et bedre totalt kollektivtilbud, sier Mathiesen.

Det mange i Fyllingsdalen stusser over, er at bybanen etter planen vil bruke 19 minutter mellom Oasen og Kaigaten, mens for eksempel busslinje 4 i dag er satt opp med rutetid på mellom 12 og 15 minutter mellom Oasen og Festplassen.

− Er det ikke grunn til å tro at folk velger det som tar kortest tid selv om bybanen kommer til Dalen?

− Noen vil gjøre det, og noen vil ta banen. Banen er uavhengig av annen trafikk. Da vet du hvor lang tid den bruker, og det er viktig, sier Mathiesen.

− Ferdig om seks år

Det er Omid Khamoush helt enig i. Han sitter småhutrende på bussterminalen på Oasen og gleder seg til bybanen kommer.

− For meg vil bybane være bedre enn buss, selv om den bruker noen minutter mer. Bybanen er mer punktlig enn bussen, og den havner ikke i trafikkork på samme måte, påpeker Khamoush.

Så er spørsmålet hvor lenge han må vente før han kan reise på skinner til byn. Byrådet skal nå behandle saken, og forslaget fra planekspertene blir sendt ut på høring etter nyttår. Den endelige traseen vil kunne være vedtatt før sommeren, og prosjektleder Mathiesen mener det ikke behøver ta så mange år før første turen går.

− Vi planlegger å begynne å bygge i 2018, så i 2021-2022 er planen å være ferdig bygget, sier Mathiesen.

Det har Helga Skudal liten tro på.

− Jeg kjenner til alt rotet med politikere som bestemmer og ombestemmer seg. Jeg tror ikke siste ord er sagt i denne saken, sier hun før hun fortsetter inn i kjøpesentervarmen.