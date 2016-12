Teateret er reddet Fyllingsdalen Teater får 200 000 i økt støtte fra kommunen. Dermed er den videre driften sikret.

For noen uker siden skrev Sydvesten om at Fyllingsdalen Teater var truet av konkurs. Nå er det klart at driftsstøtten fra det offentlige dobles i 2017. Fra før er det kjent at teateret Hordaland fylkeskommune vil gi teateret 300 000 kroner i støtte neste år. Torsdag ble det klart at Bergen kommune øker sin støtte fra en halv million til 700 000 kroner.

Dermed får Fyllingsdalen Teater en million kroner i offentlig støtte neste år, hvilket tilsvarer halvparten av driftsutgiftene. Det betyr at teateret er reddet, fastslår teatersjef Jørn Kvist.

− Fire år med krangling og kjefting er kommet til ende. Det er deilig. Nå kan jeg konsenterere meg om det jeg egentlig skulle gjort hele tiden, nemlig å lage teater. Neste år skal vi gunne på som bare juling! jubler Kvist.

Han påpeker at det frem til nå har vært slik at teateret har havnet i økonomisk trøbbel med en gang en forestilling har solgt dårlig.

− Med en million i støtte betyr det at vi har råd til å gå på trynet med forestillingene våre en gang iblant. Man kan sette opp de stykkene man brenner for og har lyst til å gjøre, og ikke bare dem man vet selger. Vi skal vekk fra evige jaget, og det er egentlig den eneste måten å drive teater på, sier teatersjefen.

− Vi er en institusjon som skal fortelle historier, og vi skal lete etter de historiene som er verdt å fortelle. I løpet av dette året vil vi ha 25 000 innenfor dørene, så det handler også om respekt for publikum. Posisjonen vår innebærer også et ansvar, sier Kvist.