Vil kalle opp denne veien etter Shetlands-Larsen Sælenveiens nye sidevei egner seg perfekt til å få navnet Shetlands-Larsen vei, mener Minnesmerkekomiteen i Fyllingsdalen.

− Shetlands-Larsen var en helt alminnelig fyllingsdøl. Stille og rolig med et skjelmsk smil hele tiden. En flott type, sier Kjell Sælensminde.

Han og Stein Ugelvik Larsen i Minnesmerkekomiteen i Fyllingsdalen har i denne utgaven av Sydvesten på trykk et innlegg der de argumenterer for hvorfor tiden er inne for å kalle opp en vei etter Leif Andreas Larsen, bedre kjent som Shetlands-Larsen. Brevet er også sendt byrådsleder Harald Schjelderup (Ap) og byutviklingsbyråd Anna Elisa Tryti (Ap).

Det er i forbindelse med bind tre av «bokprosjektet Fyllingsdalen før i tiden» at gatenavn i bydelen er blitt tema.

Ny sidevei

− Vi har sett hvordan man valgte å navnsette gatene i Fyllingsdalen, og mye rart er kommet frem. Blant annet at man i navngivningen ikke har hedret noen av dem som bor eller bodde i Fyllingsdalen, som for eksempel Shetlands-Larsen, sier Kari Hoffmann, som jobber med bokprosjektet sammen med redaktør Ugelvik Larsen.

Etter utbyggingen av Gartnermarken omsorgsboliger og Brennhaugen borettslag har Sælenveien fått en ny sidevei. Denne starter like ved Sælen skole og går forbi Fyllingsdalen idrettshall og frem til Fyllingsdalen vgs. Ugelvik Larsen og Sælensminde mener alt ligger til rette for at denne veien skal døpes «Shetlands-Larsen vei».

− Det er helt naturlig at denne veien skal hete Shetlands-Larsen vei, for det var her Larsen hadde sin tilknytning, sier Sælensminde, som var den som kom med ideen til navneskiftet.

Verksted

Ikke bare er det i denne veien minnesmerket etter Shetlands-Larsen befinner seg. Der idrettshallen ligger i dag, bodde foreldrene hans, og her lå også verkstedet der Shetlands-Larsen produserte svipptursekker, lagerfrakker og feltsenger etter krigen. Selv bodde Shetlands-Larsen oppe på Skulehaugen – like over idrettshallen – i sine voksne år.

Der hang Sælensminde sammen med Shetlands-Larsens sønn. Krigshelten bygget huskestativ til sine barn og arrangerte fyllingsdalsmesterskap i hopp fra disse.

− Vi målte lengden og fikk stilkarakterer, humrer Sælensminde.

Snakket ikke om krigen

Men krigshistorier kom ikke Shetlands-Larsen med.

− Han snakket aldri om det som skjedde under krigen. Den eneste replikken vi vet han sa, var at «vi gjorde bare jobben vår». Det var det, sier Sælensminde, som en vinter i tenårene også hadde jobb på Shetlands-Larsens verksted.

Identitet

I dag er det adressene Sælenveien 159-191 som ligger langs den aktuelle veien, mens idrettshallen og den videregående skolen har adresse Hjalmar Brantings vei. Men det bør være lett å endre, mener Stein Ugelvik Larsen.

− Stedsnavn gir identitet, og veinavn er noe av det aller viktigste fordi det er så nært. Der har du din adresse som du sprer til alle dine kjente og så videre. Slik jeg opplever det, har vi vært litt fremmedgjort med disse svenske veinavnene i Fylingsdalen. Hvorfor skal vi ikke hedre folk i Fyllingsdalen som har gjort en innsats for samfunnet? Shetlands-Larsen vei er et helt naturlig navn, og Kjell sin idé om å legge den her, synes jeg er helt riktig, sier Ugelvik Larsen.