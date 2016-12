Frøya erstatter sin amerikanske stjerne Jamell Harris forlot Frøya plutselig forrige uke. Men rett etter søndagens seier over Persbråten fikk Frøya på plass en ny amerikaner.

Onsdag kom meldingen om at Frøyas amerikanske importspiller Jamell Harris er ferdig i klubben. Harris kom til Bergen for bare et par måneder siden, men et tilbud fra canadiske KW Titans gjorde at spilleren pakket kofferten sin umiddelbart. Amerikaneren hadde en utkjøpsklausul i kontrakten, likevel ble Frøya-trener Brent Hackman overrasket da han fikk beskjeden om avgangen.

− Det kom plutselig. Jeg hadde trodd det skulle skje mye tidligere dersom utkjøpsklausulen skulle bli benyttet, sier Hackman.

Ny forward

Da Frøya slo bunnlaget Persbråten 78-58 søndag ettermiddag, visste spillerne ennå ikke om Melkeplassen-klubben ville rekke å erstatte Harris før overgangsvinduet stenger 15. desember. Men rett etter kampen kom meldingen om at overgangen for den amerikanske forwarden Jeff Harper (28) er i orden. Harper kommer fra spill i tyske Eintracht Stahnsdorf. Han er 205 centimeter høy og 105 kilo.

− Jeg har sett mange timer med film, og han ser atletisk og stor og sterk ut. Han er personlighetsmessig litt omvendt av Jamell, muntlig og «eier» litt, sier Hackman.

Han går ikke med på at det hadde vært bedre å spille hele sesongen uten Jamell Harris når det først ble som det ble.

− Jeg tror guttene lærte av ham og at de likte å ha ham rundt seg. Han var en spiller som passet veldig godt inn i opplegget vårt, sier Hackman.

Også Frøya-spiller Arne Ingebrigtsen mener klubben bør være glad for den korte tiden Jamell Harris var der.

− Vi fikk ham til en ganske ok pris, og når det er et canadisk lag som vil kjøpe ham ut av kontrakten, så sier det litt om hvor flink han er. Selv om han er borte, endrer vi ikke noe av taktikken vår. Vi vant kamper før han kom til oss også, sier Ingebrigtsen.

− Ingen pen kamp

Han er selvkritisk til tross for en klar seier over Persbråten.

− Det var ingen pen kamp, men det var viktig for oss å vinne etter at vi har hatt litt motgang i det siste. Vi klarte ikke helt å ta dem ut av kampen, og til tider gjorde vi noen hodeløse feil. Vi hadde ikke helt den tenningen vi har lyst å ha, men kollektivt begynner vi å ta steg i riktig retning, sier Arne Ingebrigtsen.

Hackman oppsummerer slik:

− Vi har nettopp mistet Harris og har noen spillere som nettopp er tilbake fra skade. Da var det viktig at vi vant kontrollert, sier treneren.