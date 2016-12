Ungdomsskoler arrangerer festival i Loddefjord Elever ved Sandgotna, Olsvik, Kjøkkelvik og Holen går sammen om å lage festival i kultursalen på Vestkanten til våren.

Torsdag 20. april neste år er dagen for festivalen, der både etablerte band og skoleband skal opptre. Planleggingen og oppladningen er i gang for lengst, og forrige uke holdt elever ved Olsvik skole konsert i skolens aula. En av de sentrale personene bak hele prosjektet er Viggo Krüger. Han er et kjent navn i Musikk-Bergen, først og fremst vil mange huske ham som gitarist i popbandet Pogo Pops. Krüger er musikkterapeut og gikk selv på Sandgotna på 1980-tallet.

− Der fikk vi gode muligheter gjennom entusiastiske og dyktige musikklærere. En sånn type oppvekst har jeg lyst at andre også skal få. Det går en rød tråd for musikk i Bergen vest helt fra 70-tallet og frem til i dag, sier Krüger til Sydvesten.

Musikkglede

Skoleprosjektet med konserter og til slutt en festival er blitt en realitet ved hjelp av penger fra Mola-stiftelsen, som arbeider for å bedre oppvekstvilkårene for barn og unge i Laksevåg bydel.

− Det er veldig artig å kunne gjøre dette i Bergen vest der jeg selv kommer fra. Det handler om å lage gode fellesskap for ungdom som ellers kan havne i feil miljø, og om å skape musikkentusiasme og musikkglede, sier Krüger.

Frem mot festivalen skal de ulike skolebandene holde konserter på sine egne skoler. Mens opplegget er helt nytt på Holen og Kjøkkelvik, har Sandgotna hatt et slikt tilbud for elevene i fire år.

Hjelper skoletrøtte

− Hensikten er å se hva som skjer når vi lager et band. Ofte ser vi at elever som sliter med motivasjonen for skole, får ny motivasjon og begynner å trives igjen. Dette er en mestringsarena der vi prøver å skape noe positivt. Vi bruker prosjektet til flere ting i nærmiljøet, for eksempel drar vi ut på sykehjem og spiller for de eldre. Det er veldig pop, sier Kriüger.

Musikkterapeuten leder opplegget sammen med Karen Bårdsen. I tillegg er studenter fra Grieg-akademiet med på å veilede elevene.

− Hvilke band kommer til festivalen i april?

− Vi har invitert band fra Loddefjord som skal være headlinere. Bandet Pokal kommer og skal spille. Så arbeider vi med større band i tillegg som vi ikke kan bekrefte ennå, sier Krüger.