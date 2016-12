Supertalent fra Laksevåg nominert til millionstipend Fiolinisten Sonoko Miriam Welde (20) er en av fem som kan vinne Statoils talentstipend for klassisk musikk.

– Det er veldig kjekt å bli nominert. Jeg har blitt nominert to ganger tidligere, så jeg er veldig glad for at jeg er med også i år, sier den unge fiolinister på telefon fra Berlin, hvor hun studerer.

Talentstipendet er på en million kroner, og deles ut under Høstkonferansen til Statoil 6. desember. Blant de fem ekstraordinære talentene som er nominert i år finner vi hele tre bergensere: Sonoko Miriam Welde fra Laksevåg får selskap på nominasjonslisten av cellisten Amalie Stalheim (23) og pianisten Joachim Carr (28). I tillegg er Eiksund-tenoren Bror Magnus Tødenes (23) og cellisten Sandra Lied Haga (22) fra Oslo nominert.

Juryleder er selveste Leif Ove Andsnes, som sier at de tre bergenserne er blant de største talentene vi har i Norge.

– De har de siste årene tatt store steg som henholdsvis cellist, fiolinist og pianist, og etablert seg som?noen av Norges mest lovende talenter, sier Andsnes i en pressemelding fra Statoil.

Welde har spilt fiolin siden hun var fem år gammel. Hun vant NRKs Virtuos-konkurranse i 2014, har representert Norge i Eurovisjonenes konkurranse for unge musikere, og vunnet ungdommens musikkmesterskap tre ganger. Hun har i løpet av inneværende år hatt solistoppdrag fra Krinkastingsorkesteret, Oslo-Filharmonien, Bærum Symfoniorkester og Katedralensemblet. Hun er også fiolinist i strykekvartetten Opus13.

20-åringen har valgt å fortsette utdannelsen i Berlin for å få nye impulser, men folk fra hjembyen vil få oppleve henne under Festspillene 2017 - uten at hun kan avsløre noe mer om akkurat det på det nåværende tidspunkt.

– Hva har vært høydepunktet i 2016?

– Oslo-Filharmonien spilte jeg med for første gang i år, og det var veldig stort for meg. Det er et europeisk topporkester som jeg hørte mye da jeg bodde en periode i Oslo, sier Welde.

– Hva slags musikk er du opptatt av om dagen?

– Det er alltid mye forskjellig, men Brahms er en favoritt. Jeg liker spesielt godt kammerkonsertene og pianokonsertene. Det er vanskelig å forklare hvorfor, jeg føler bare at musikken hans kommer veldig nær meg.