Bruker 50 millioner på idrettshall i Alvøen Den nye idrettshallen i Alvøen idrettspark kan stå ferdig allerede om to år. Det ble klart da byrådet i forrige uke satset 50 millioner kroner, og dyttet Alvøen fram i køen.

– Dette er fantastiske nyheter for klubben og for nærmiljøet. Det åpner for en rekke nye aktiviteter og tilbud i området, sier leder i Loddefjord IL, Eivind Lie, som på tampen av forrige uke fikk gladmeldingen: Byrådet vil realisere planene om idrettshall i Alvøen idrettspark så fort det lar seg gjøre.

Stor nytte

Den etterlengtede idrettshallen på Alvøen skal inneholde muligheter for håndball, volleyball, basket og innebandy, og ha et tilleggsareal for bordtennis. Idrettsbyråd Pål Hafstad Thorsen (Ap) sier at han har stor tro på at hallen vil gjøre stor nytte for både nærmiljø og smalere idretter, så vel som for Loddefjord IL.

­– Jeg tror dette blir et veldig bra prosjekt for byen, og er veldig stolt over at vi kan realisere hallen. Jeg vet at folk her i området ble veldig skuffet da den falt ut av idrettsplanen under det forrige byrådet, og jeg håper at gleden blir tilsvarende stor nå, sier Hafstad Thorsen.

Han tror at hallen kan bli et positivt kraftsenter i nærmiljøet, og vil se på muligheter for å legge til rette for at den skal kunne fungere som et knutepunkt og møteplass for brukere av hele idrettsparken og turområdet.

Loddefjord IL har basketlag og en turngruppe som ønsker å bruke hallen, i tillegg til en idrettsskole (allidrett) som har blitt drevet siden 80-tallet. Klubben sier også at de har ressurspersoner som står klar til å starte en håndballgruppe dersom fasilitetene tillater det.

Stolt Ljosland

Arbeidet med idrettshall i Alvøen ble påbegynt allerede i 1986. Det store gjennombruddet kom over 20 år senere, i 2009, da klubbens forslag fra 2007 kom med på kommunens idrettsplan. Forslaget hadde den gang en prislapp på 40 millioner kroner (2007-penger). I henhold til idrettsplanen skulle hallen ferdigstilles innen 2018, men den ble senere strøket da kommuneøkonomien foretok et svalestup ned i skoleforfallet.

Beslutningen om å likevel prioritere hallen er også en seier for helsebyråd Rebekka Ljosland (KrF), som før kommunevalget 2015 lovet å kjempe for klubbens planer. Nå har hun holdt ord.

– Mitt viktigste mål som politiker er å ikke love mer enn jeg kan holde, så dette er jeg veldig fornøyd med, sier hun.

– Loddefjord er et idrettslag med så mange som står på og lager et fantastisk miljø for unge, voksne og eldre. Dette er også et område som trenger det. Laksevåg har ofte kommet tapende ut når penger skal fordeles, og det er på tide at folk her får sin del av kaken, sier helsebyråden.

Byrådskollega Hafstad Thorsen ser også prioriteringen i et levekårsperspektiv.

– Dette er et tiltak som bidrar til å utjevne sosiale forskjeller, sier han.

Utrolig motiverende

Loddefjord ILs Bjørn Kristoffer Andersen har arbeidet med planene i 30 år, og opplevd store opp- og nedturer.

– Akkurat nå er jeg bare utrolig glad for at vi kommer i mål, og at vi har nådd denne milepælen. Så gjelder det for oss å sørge for at vi får mest mulig igjen for pengene når arbeidet skal i gang. Det er klart at dette er utrolig motiverende for hele miljøet her på Alvøen, sier Andersen.

Han ønsker å gi særlig honnør både til byråd Ljosland og grunneierne, familiene Fasmer og Solberg, for at klubben nå ser ut til å kunne realisere drømmen om egen hall.

Kompisene Didrik (12), Tobias (11) og Ulrik (9) gleder seg til å se hva som kommer i idrettsparken.

– Det kommer til å bli kjempebra. Nå kan vi starte håndballklubb, og kanskje spille innefotball om vinteren, sier Tobias.

– Det er veldig bra at vi kan ha mange idretter, for Loddefjord er en veldig bra klubb å være i. Vi har trygghet og venner, med gode treningstider og gode trenere, sier Didrik.

Hafstad Thorsen anslår at den nye hallen kan stå ferdig i 2018 eller 2019.