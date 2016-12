Fyllingsdalen Teater får livsviktig støtte Får tilskudd av fylkeskommunen for første gang i historien.

Tirsdag skrev Sydvesten om de store økonomiske problemene ved Fyllingsdalen Teater. I sommer var det en anonym giver som reddet teateret for konkurs ved å bla opp 200 000 kroner. Teatersjef Jørn Kvist så dystert på fremtiden uten økt offentlig støtte.

Torsdag fikk Kvist gladmeldingen han håpet på fra fylkesutvalget. I et felles budsjettforslag fra flertallet med partiene Ap, KrF, Sp, SV, Venstre og MDG ligger Fyllingsdalen Teater inne med 300 000 kroner i støtte i 2017.

Tidligere har ikke teateret fått noe tilskudd fra fylkeskommunene, bare 500 000 fra Bergen kommune.

− Dette er et kraftig signal og en anerkjennelse av at Fyllingsdalen Teater ikke bare er viktig for Fyllingdalen og Bergen, men også utover det. Å få støtte fra fylket er en bøyg å komme over, sier teatersjef Kvist.

De 300 000 kronene er svært kjærkomne midler. Enda bedre hadde det blitt for teateret om Hordaland Frp fikk bestemme. Partiet hadde i sitt budsjettforslag lagt inn 500 000 kroner, slik teateret hadde søkt om. Silje Hjemdal, nestleder i Frps fylkestingsgruppe, er også opptatt av at Bergen kommune må øke sin støtte til teateret. Den har stått i ro på en halv million de siste årene.

- Vi har tett dialog med Frps bystyregruppe i Bergen som vil bidra med sin del. Frp har jobbet opp mot de andre partiene om dette, sier Hjemdal.

− Jeg må presisere at vi ikke er i mål økonomisk, nå må kommunen følge opp og øke sin støtte. Men dette er en fin nyhet å kunne fortelle til alle ved teateret. Mange har vært fryktelig bekymret for teateret, og spøkelset om konkurs er noe mange har kjent på lenge, sier Kvist.