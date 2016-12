Fyllingsdalen Teater er truet av konkurs Fyllingsdalen Teater ble reddet av en anonym giver i sommer. Men teatersjef Jørn Kvist frykter fortsatt konkurs om ikke støtten fra det offentlige økes.

Det har vært en jubelhøst for Fyllingsdalen Teater. Anmelderne var fra seg av begeistring for «Jungelboken», og forestillingen har gått for fulle hus i Folke Bernadottes vei.

Likevel lurer store økonomiske problemer bak sceneteppet. Vårens storsatsing, «Doktor Proktors prompepulver», floppet. Økonomiske reserver finnes ikke hos teateret, og regningene hopet seg rakst opp på teatersjef Jørn Kvists bord. Konkurs truet.

− Styreleder Per Mange Kristiansen ble løpende orientert om situasjonen. Det var ute av mine hender om teateret ville overleve. Det endte med at jeg måtte ringe rundt og tigge, forteller Kvist til Sydvesten.

Reddet av rikmann

En rik anonym bergenser ble redningen, akkurat som for to år siden. Den gang bladde giveren opp 600 000 kroner, denne gangen fikk teateret 200 000. Pengene gjorde at de fikk betalt det Kvist omtaler som «de verste regningene», men teaterets halvårstall viste likevel et underskudd på over 300 000 kroner. Kvist så seg nødt til å si opp en fulltidsansatt administrasjonssekretær og en halvtidsansatt snekker.

− Vi måtte gjøre noen umiddelbare tiltak, men dette er ikke bærekraftig over tid. Tiden etter sommeren har vært blytung, jeg har i praksis vært på jobb syv dager i uken, sier Kvist.

Selv om «Jungelboken» ble en knallsuksess, veier det ikke tilstrekkelig opp for salgssvikten i vår. Kvist frykter for månedene som kommer.

Basert på dugnad

− Jeg er bekymret. Vi kan faktisk ikke ta det for gitt at vi er her neste år, sier teatersjefen.

Den eneste løsningen, slik han ser det, er økt offentlig støtte. I år har teateret et budsjett på 5,5 millioner kroner, der 500 000 er driftsstøtte fra Bergen kommune. Kvist mener de fortjener langt mer.

− Vi driver beskjedent med et stramt budsjett. Teateret er og har alltid vært basert på dugnad og frivillighet, men vi må ha profesjonelle instruktører og medvirkende i forestillingene. Hvis ikke vil vi ikke klare å selge billetter.

− I dag er vi avhengige av et publikumsbelegg på 80-90 prosent for å gå i null. Vi risikerer konkurs med en gang vi ikke får stappfulle hus. Men politikerne tenker at «det går sikkert bra med dem ute i Fyllingsdalen». Kanskje mangler vi sterke nok krefter til å tale vår sak. Vi får mye mindre enn dem vi kan sammenligne oss med, sier Kvist, og nevner Cornerteateret (får 1,7 millioner kroner i støtte i år) og Vestlandske teatersenter (900 000 kroner).

− Viktig for Fyllingsdalen

Han har nå søkt kommunen om 700 000 kroner i 2017, i tillegg til at han spør om 500 000 fra Hordaland fylkeskommune. I byrådets forslag til budsjett ligger det bare inne en halv million kroner, det samme som i år og i fjor.

Kulturbyråd Julie Andersland (V) ønsker ikke å kommentere saken fordi hun har en datter som er involvert i en av teaterets oppsetninger. Byråden peker på at budsjettet nå ligger i hendene på bystyret, og viser til kulturkomiteens nestleder, Rune Bakervik (Ap).

− Jeg kjenner ikke til økonomien til teateret, men jeg er fra Fyllingsdalen og vet hvor viktig teateret har vært for bydelen i alle årene det har eksistert. Isolert sett ville det vært veldig synd om Fyllingsdalen Teater skulle forsvinne, sier Bakervik.

− Berikelse

Han ber teateret kontakte politikerne og informere om situasjonen.

− Bystyret vedtar budsjettet 14. desember. Nå er vi i en prosess der mange aktører er i kontakt med bystyrepolitikere for å informere om noe de mener er feil. Jeg vil oppfordre teateret til å ta direkte kontakt, sier Bakervik.

Tor Woldseth, Frps gruppeleder i bystyret, mener Fyllingsdalen Teater har god grunn til å være misfornøyd.

− Fyllingsdalen Teater er en berikelse som trekker fulle hus. Da kan de ikke avspises med knapper og glansbilder, sier Woldseth.

Jørn Kvist synes de har ventet lenge nok på større tilskudd.

− Vi føler at vi er best i klassen på mange områder, men blir fortsatt ikke tatt på alvor. Vi har holdt på i 40 år. Da er det på tide å få på plass det som i denne sammenheng er småkroner, sier teatersjefen.