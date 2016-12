Frøya stanset Kongsbergs seiersrekke - Vi viste hvor gode vi kan være, sier Nikolas Phillip.

Kampen mot Kongsberg var Frøyas tredje på åtte dager, og laget begynner å merke hardkjøret. Flere spillere måtte melde pass til søndagens BLNO-kamp på grunn av småskader, deriblant Ali Ouakkaha og Arne Ingebrigtsen. Motstander Kongsberg hadde allerede beseiret Frøya én gang denne sesongen, og sto uten tap foran kampen på Melkeplassen.

Gode i forsvar

Seiersrekken så aldri ut til å skulle bli forlenget mot Frøya. Hjemmelaget startet kampen med høyt tempo, og opparbeidet seg et komfortabelt forsprang på rundt ti poeng i løpet av første periode. Kongsberg satte inn en sluttspurt i fjerde og siste periode, men det ble for lite, for sent, for gjestene. Frøya-ledelsen holdt helt i mål.

– Vi klarte å styre tempoet og spille opp imot vårt beste, selv om vi manglet et par spillere. Det var målet vårt i dag, og det klarte vi, sa trener Brent Hackman, som la til at det kjentes godt å slå tilbake mot et lag de tapte mot tidligere.

– De slo oss da vi var ubeseiret, og da føles det godt å gjøre det samme.

Frøyas Nikolas Phillips sto for ni av Frøya-poengene på søndag. Han trekker frem forsvaret som nøkkelen til seier mot de tidligere ubeseirede gjestene.

– Vi vant mot et av topplagene, og det føles godt. Vi var litt ruskete i angrep, men vi hadde et godt forsvar i dag, og det ga oss seieren, sa Phillip.

Show i ny hall

Den nye banen på Melkeplassen har fungert som en vitamininnsprøytning hos Frøya-spillerne, mener Phillip.

– Det er motiverende å ha en bane som tilbyr mer show til kampen. Vi kan invitere folk som ikke bare vil se kampen, men som kjøper et arrangement. Det gir større bredde rundt kampen, og da er det gøyere å være en del av det, sier Phillip.

Nå skal de jobbe videre med å bli bedre, og der er tålmodighet i spillet en del av forbedringspotensialet.

– Denne kampen viser progresjonen vår, og hvor gode vi kan være til tross for at vi mangler spillere. Vi kan bare bli bedre, sier Nikolas Phillip.

Frøya troner på toppen av tabellen, men har flere kamper enn flere av lagene som ligger bak. Phillip mener det fremdeles er for tidlig å si noe om hvordan medaljekampen vil utvikle seg denne sesongen.

– Vi har spilt elleve av 27 kamper. Vi er ikke halvveis engang. Spør meg heller etter jul, så får vi se.