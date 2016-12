Tidligere Brann-spiller satser på brukthandel To bruktbutikker har åpnet bare noen hundre meter fra hverandre på Spelhaugen.

− Bøkene selger vi til mellom 20 og 40 kroner. Men hvis du finner ti stykker du vil ha, er det bare å prute!

Per Mikkel Haldorsen står i bokavdelingen i ABC Gjenbruk på Spelhaugen. Sammen med Leif Jårvik startet han bedriften for ett år siden. Etter en kort periode på Slåtthaug fant duoen ideelle lokaler i Fyllingsdalen. Nå er det én avdeling bare med kontormøbler og én med alle mulige bruktgjenstander.

− Da jeg kjøpte en leilighet, gikk jeg på finn.no og hentet gratis i stedet for å kjøpe nye ting. Jeg synes det er kjempegøy med gamle gjenstander, forklarer Haldorsen.

Fotballtalent

Det var ikke gitt at det var dette han skulle drive med. I 2001 var han 18 år gammel og et stort fotballtalent i Brann. Trener Teitur Thordarson mente at «Per Mikkel kan bli så god han bare vil», og på løpstestene knuste unggutten til og med lynspissen Thorstein Helstad. Men en tidlig korsbåndskade, og siden en muskelsykdom, gjorde en toppfotballkarriere umulig.

− Jeg jobbet så mange år i barnehage, mest som daglig leder, sier den nå 34 år gamle Haldorsen.

Da sykdommen gjorde også den jobben vanskelig, måtte han tenke nytt igjen.

− Barnehagehverdagen passet ikke lenger. Jeg måtte spørre meg hva jeg kunne gjøre i stedet for å gå hjemme.

Suksess med kontormøbler

Han landet på gjenbruk, noe som i løpet av ett år er blitt en suksess. To stykker er nylig blitt ansatt i tillegg til de to eierne.

− Det andre tenker er søppel, synes vi er spennende. Mange kommer inn og mimrer om ting de ser i butikken. Da lærer vi litt, vi også, sier Haldorsen.

Mens han er glad i gamle rariteter, er makkeren Leif Jårstad er mer opptatt av den andre delen av butikken.

− Jeg har aldri gått på loppemarkeder, men jeg har etablert noen kontorer opp gjennom, og irritert meg over at det er så steindyrt med slike møbler. Vi fant fort ut at brukte kontormøbler var det ingen i Bergen som var store på. Nå handler vi med Aker, Universitetet i Bergen og andre store bedrifter, sier Jårstad.

Vintagebutikk like ved

For litt over en måned siden fikk ABC Gjenbruk selskap av en annen bruktbutikk på Spelhaugen. Noen hundre meter unna åpnet Antikustom, som drives av Camilla Bommen. Hun har butikken som et hobbyprosjekt ved siden av lærerjobben på Lynghaug, og har åpent mandag og torsdag ettermiddag. Her er det mer utvalgte antikviteter, samt ting fra 1950-, 60- og 70-tallet. Mannen Vebjørn Bakka hjelper til ved behov, og han har også verksted i butikken. Derfor er det også mulig å få tak i diverse gamle bildeler og lignende her.

- Jeg er veldig opptatt av design og vintage, og vi har brukt tid på å få det gjennomført. Vi tar ikke imot hva som helst, men reiser rundt og plukker de tingene vi synes er kule, forklarer Bommen.

Verken Bommen eller Haldorsen ser på hverandre som konkurrenter.

− Jeg mener det bare er en fordel at vi er to butikker her i området. Det er to ulike typer butikker, sier Bommen.

− Det er tilfeldig at det er to butikker så tett, men jeg synes det bare er positivt, sier Haldorsen.